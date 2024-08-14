В столичном кластере "Ломоносов" прошло более 540 событий

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Более 540 различных мероприятий, которые посетили 82 тыс. человек, прошло в инновационном кластере "Ломоносов" с момента его открытия в январе 2023 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.