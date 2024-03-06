Политика как он...
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Политика как она есть

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Европа. Часть вторая. Экономика

Европа. Часть вторая. Экономика

Вот что за люди такие? Я им про поведенческие паттерны и стереотипы мышления, а они со мной пытаются спорить о переводе терминов (в контексте цикла это вообще никакого значения не имеет).

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Комментарии
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