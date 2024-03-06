Вот что за люди такие? Я им про поведенческие паттерны и стереотипы мышления, а они со мной пытаются спорить о переводе терминов (в контексте цикла это вообще никакого значения не имеет).
Европа. Часть вторая. Экономика
Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕВРОПА ГОНЯЛАСЬ ЗА ПУТИНЫМ (ЗА РОССИЕЙ), А ДОГНАЛА СОБСТВЕННУЮ ЗА-ЦУ!
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10 час.
М
Мария
Европе крышка. Немцы остатки промышленности переводят в США. Самоубийцы.
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6 час.
Николай Кучков
Я об том миллионеру -киприоту говорил ещё в 2004 году). ЕС обречен на развал...
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6 час.
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