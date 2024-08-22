Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить украинский конфликт

Кандидат в президенты не намерен давать деньги Украине Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства постарается прекратить конфликт на Украине, в том числе за счет уступок России, сообщил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин на полях общенационального съезда Демократической партии США, проходящего в Чикаго.