Юрист объясняет юридические сложности продажи особняка Лерчек за 879 млн рублей Татьяна СергееваБлогер Лерчек, известная также как Валерия Чекалина, столкнулась с юридическими сложностями при продаже своего особняка за 879 миллионов рублей.
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