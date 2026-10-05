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Регионы России

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Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение о лицензионном обмене патентами в области 5G и ИИ

Huawei и Qualcomm заключили многолетнее соглашение о лицензионном обмене патентами в области 5G и ИИ

В рамках соглашения обе компании получают права на использование патентов друг друга, при этом Qualcomm дополнительно приобретет часть американских патентов Huawei.

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