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Русский Днепропетровск

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ВСУ используют территорию исправительной колонии для организации обороны в Торецке

26 августа 2024 г., 10:14   На фоне территориальных потерь и потерь в живой силе и военной технике в районе Торецка (Дзержинска) боевики киевского режима решили использовать территорию исправительной колонии №2 для организации обороны в этом населенном пункте.

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