Собака – друг аллергии? Как питомцы защищают детей

А вы знали, что пушистый друг может быть не только источником радости, но и… защитником от аллергии? Да-да, вы не ослышались! Врач-аллерголог Ольга Жоголева утверждает: раннее общение с животными – отличный способ укрепить иммунитет ребенка.
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