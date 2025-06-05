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Собака – друг аллергии? Как питомцы защищают детей

Собака – друг аллергии? Как питомцы защищают детей

А вы знали, что пушистый друг может быть не только источником радости, но и… защитником от аллергии? Да-да, вы не ослышались! Врач-аллерголог Ольга Жоголева утверждает: раннее общение с животными – отличный способ укрепить иммунитет ребенка.

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