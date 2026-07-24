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Царьград

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Россия выпустила десять ракет по Киеву за пять минут

Россия выпустила десять ракет по Киеву за пять минут

Массированная атака по объектам ВСУ: гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву 24 июля.В ночь на 24 июля по Киеву и Киевской области в течение пяти минут было выпущено более 10 ракет, пишет тг-канал SHOT.

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