Массированная атака БПЛА в Энгельсе: повреждены более 2000 домов

В Энгельсе Саратовской области более 2000 домов получили повреждения после атаки беспилотников. Глава комитета ЖКХ Алексей Сидоров сообщил о необходимости дополнительных мусорных контейнеров для уборки, запросив поддержку от "Ситиматик" и соседнего Саратова.