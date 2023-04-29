Профсоюз суданских врачей: с начала столкновений в стране погибли более 400 мирных граждан

Профсоюз суданских врачей привел данные, что с начала вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане в стране погибли более 400 мирных граждан погибли, еще свыше 2 тысяч получили ранения, передает ТАСС.
Профсоюз суданских врачей привел данные, что с начала вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане в стране погибли более 400 мирных граждан погибли, еще свыше 2 тысяч получили ранения, передает ТАСС.
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