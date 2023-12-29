Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире

@ Shawn Thew/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Стало понятно, каким образом непопулярный и дряхлый президент США Джо Байден планирует переизбраться президентом на второй срок: Дональда Трампа снимут с выборов, чтобы Байден конкурировал сам с собой.