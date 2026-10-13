Поствластум.

От живописи до ихтиологии — чему посвящали себя мировые лидеры после отставки Президент Сербии Александр Вучич решил уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах на должность премьер-министра в статусе обычного гражданина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец эпохи беспл...
- Когда у Европы пр...
- Черное море — пол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым