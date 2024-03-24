Владельцы  «Крокус Сити Холла» намерены восстановить здание, обрушившееся в результате теракта

Владельцы «Крокус Сити Холла» намерены восстановить здание, обрушившееся в результате терактаРоссийская компания «Крокус Интернешнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», в своем ТГ-канале сообщила о намерении восстановить здание, в котором после пожара обрушилась крыша.
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