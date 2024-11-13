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Захарова прокомментировала речь Борреля о превращении ЕС в военный блок

Захарова прокомментировала речь Борреля о превращении ЕС в военный блок

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что утверждения главы евродипломатии Европейского Союза по поводу того, что объединение будет военизироваться, были ожидаемы.

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