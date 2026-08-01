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Мировое обозрение

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В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах

В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах

Каждый, кто хоть раз ловил поезд после ночного переезда или спешил на вокзал, зная, что состав могут отменить, поймет: новость из Минтранса — это не бюрократическая формальность, а реальное изменение правил игры.

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