Перед выходными на белорусско-европейской границе образовались очереди: на польском направлении к 10:00 скопилось около 500 фур, а пропускная способность пунктов «Кукурыки» и «Бобровники» за сутки составила 42% и 16% от нормы соответственно.
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