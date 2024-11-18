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В Анапе закрыли школьную столовую из-за серьёзной антисанитарии

В Анапе закрыли школьную столовую из-за серьёзной антисанитарии

Сейчас дверь в заведение опечатали.Сотрудники службы судебных приставов Анапского отдела на 90 дней приостановили работу столовой из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

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