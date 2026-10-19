Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов призвал изымать замороженные активы России поэтапно, чтобы изменить позицию Бельгии.
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То есть Всеволодя хочет чтоб сначала стырили по маленьку не из Бельгийских банков а из других! В Бельгии — €195 млрд замороженных российских активов. Оставшаяся часть: $32 млрд хранится в Германии, $26 млрд — во Франции. В Америке - $5 млрд.. Вопрос кто первый вякнет насчеть стырить? Германцы или Францы?