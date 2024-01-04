Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Солнце произошла сильнейшая вспышка

На Солнце произошла сильнейшая вспышка

Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

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