Более сотни курян решили трудоустроиться в Орловской области

В Орловской области собираются трудоустроиться 147 вынужденных переселенцев из Курской области. Об этом рассказала глава регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина в программе «Готов ответить» телеканала «Первый областной».
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