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1.90 – в матче «Спартак» – «Краснодар» будет гол после 75-й минуты. Поздние голы были в 4 последних играх команд в РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. В четырех последних личных встречах в чемпионате России был гол после 75-й минуты.

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