В Екатеринбурге вскрылись новые жуткие подробности об отце выброшенного в сугроб ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге мать годовалой девочки, которую отец выбросил из окна пятого этажа и забыл на четыре дня в сугробе, ранее жаловалась в полицию на то, что мужчина угрожал убить ребенка.
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