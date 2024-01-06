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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Екатеринбурге вскрылись новые жуткие подробности об отце выброшенного в сугроб ребенка

В Екатеринбурге вскрылись новые жуткие подробности об отце выброшенного в сугроб ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге мать годовалой девочки, которую отец выбросил из окна пятого этажа и забыл на четыре дня в сугробе, ранее жаловалась в полицию на то, что мужчина угрожал убить ребенка.

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