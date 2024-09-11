Боля: Никто не заинтересован в банкротстве фермеров

Решение освободить фермеров от банковских выплат на полгода без начисления штрафов и пени нашло поддержку у Национального банка Молдовы и других банковских учреждений, так как никто не заинтересован в их банкротстве.
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