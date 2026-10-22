В первый день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Минске разыграли медали на 500 метров, а также 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.
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