Россия и Белоруссия продлили соглашение о сотрудничестве в сфере экспорта нефти

Российский кабинет министров одобрил проект протокола о продлении действующего соглашения, регулирующего экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией в сфере экспорта нефтепродуктов, до конца 2026 года.
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