Шольц заявил, что продолжит проводить «жесткую линию» в миграционной политике

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом на должность канцлера Фридрихом Мерцем заявил, что продолжит проводить «жесткую линию» в миграционной политике после выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.
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