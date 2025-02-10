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Шольц заявил, что продолжит проводить «жесткую линию» в миграционной политике

Шольц заявил, что продолжит проводить «жесткую линию» в миграционной политике

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом на должность канцлера Фридрихом Мерцем заявил, что продолжит проводить «жесткую линию» в миграционной политике после выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

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