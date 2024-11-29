Le Point: Макрон согласился не исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в переговорах о прекращении огня в Ливане, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении Макрона.