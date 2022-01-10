Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Названа дата боя Головкин – Мурата

  Комментатор сервиса DAZN Крис Мэнникс рассказал, когда может состояться бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) «Головкин, вероятно, будет драться в феврале или марте с Муратой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх