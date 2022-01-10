Названа дата боя Головкин – Мурата

Комментатор сервиса DAZN Крис Мэнникс рассказал, когда может состояться бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) «Головкин, вероятно, будет драться в феврале или марте с Муратой.
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