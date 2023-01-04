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КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Салават» примет «Локомотив», «Ак Барс» против «Северстали»

«Трактор» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом», «Нефтехимик» – со «Спартаком», «Ак Барс» будет противостоять «Северстали».

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