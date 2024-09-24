Поворот на юг: Аналитик БРИКС о вопросах сотрудничества Индии и России

В сентябре в Москве прошел медиасаммит стран БРИКС, где руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран мира обсуждали роль медиасообщества БРИКС в укреплении стабильности в многополярном мире, а также технологические аспекты информационного взаимодействия стран объединения.