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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о главной задаче тренеров в МХЛ: «Подготовка игроков для КХЛ, конечно. Но это не значит, что команды не должны стремиться к результату»

– Мы следим за выступлением «Ладьи» и процессом, который происходит в МХЛ. Тренеры приходят к нам на тренировки, смотрят, чем мы занимаемся в главной команде, стараются что-то перенимать.

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