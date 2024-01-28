Чиновники захотели изымать квартиры россиян за долги по ЖКХ

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Пожалуй, многие согласятся с тем, что российские чиновники еще с царских времен были крайне изобретательны и находчивы в создании всевозможных запретительных мер, а также в различных конфискациях, налогах и других способах пополнения государственной казны.
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