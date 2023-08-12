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ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/2 финала. Италия – Франция, Испания против Литвы

Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

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