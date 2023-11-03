Для испарения воды достаточно только света!

Неправы те ученые, что считают, что все значительные научные открытия уже сделаны. Так, исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что для испарения воды не требуется тепло, но достаточно только света.
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