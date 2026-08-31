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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» выиграл все 3 матча на старте сезона с разницей голов 7:0. Дальше – «Челси»

«Арсенал» выиграл все матчи на старте сезона-2026/27 и не пропустил голов. Действующий чемпион АПЛ в рамках 2-го тура на выезде обыграл « Астон Виллу » (1:0) благодаря голу Букайо Сака на 59-й минуте.

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