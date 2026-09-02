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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармо о 4-м месте ЦСКА: «Еще не знаем поражений в РПЛ, и это наша заслуга. Будем продолжать в том же духе, надеюсь»

Вингер ЦСКА Энрике Кармо оценил выступление армейцев в сезоне РПЛ. После 6 туров красно-синие с 12 очками занимают в таблице 4-е место.

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