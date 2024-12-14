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В РФ испытывают систему оптического подавления БПЛА «Слепыш»

В РФ испытывают систему оптического подавления БПЛА «Слепыш»

В РФ в условиях полигонов проводятся испытания системы оптического подавления БПЛА «Слепыш», сообщил в беседе с ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков на XXII съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

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