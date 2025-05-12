УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Как рушится Финляндия, так же рухнет и европаВ ЕС не исключают...
  • Vasiliy Belokurov
    Да это мелочи для Мордашова.....«Раскулачивание» ...
  • Eduard
    "Местные" типа продажные мигранты? Они реально плитикой занимались,или пивасик сосут только!В Берлине выступи...

Народный фронт помог участнику Парада Победы 1945 года из Владивостока попасть на юбилейный Парад Победы в Москву

Народный фронт помог участнику Парада Победы 1945 года из Владивостока попасть на юбилейный Парад Победы в Москву

«Первое, что я подумал после того, как узнал об обращении внучки: «зачем она это сделала?». Попасть туда было бы очень приятно, но я же понимаю, что нужно проверить здоровье, можно ли допустить меня до такой поездки», - вспоминает первые впечатления участник Парада Победы 1945 года в Москве Гарольд Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх