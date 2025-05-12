Народный фронт помог участнику Парада Победы 1945 года из Владивостока попасть на юбилейный Парад Победы в Москву

«Первое, что я подумал после того, как узнал об обращении внучки: «зачем она это сделала?». Попасть туда было бы очень приятно, но я же понимаю, что нужно проверить здоровье, можно ли допустить меня до такой поездки», - вспоминает первые впечатления участник Парада Победы 1945 года в Москве Гарольд Кузнецов.