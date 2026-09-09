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Царьград

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Apple выявила причину перегрева iPhone: возможные риски зарядки

Apple выявила причину перегрева iPhone: возможные риски зарядки

Регулярный осмотр зарядных устройств важен для поддержания их функциональности и безопасности. Признаки, такие как перегрев или сбои, требуют внимания.

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