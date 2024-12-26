Российские военные уничтожили дроны противника над Волгоградской областью и другими регионами РФ Пять украинских беспилотников было сбито сегодня ночью над территорией России.
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Российские военные уничтожили дроны противника над Волгоградской областью и другими регионами РФ Пять украинских беспилотников было сбито сегодня ночью над территорией России.