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Закон, порядок, государство

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Пермские суворовцы заняли призовые места на фестивале «АрмРобоФест-2024»

Пермские суворовцы заняли призовые места на фестивале «АрмРобоФест-2024»

На площадке филиала Нахимовского военно-морского училища в течение четырех дней было развернуто состязание в четырех категориях: технологии, робототехнике, Акваробототехнике «Навигатор», а также робототехнике «Корабль инженерных линий».

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