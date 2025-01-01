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Всё о женщинах

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Комедия, хоррор или мелодрама? Что ваш любимый жанр кино говорит о вас

Комедия, хоррор или мелодрама? Что ваш любимый жанр кино говорит о вас

У каждого из нас есть личные предпочтения в кино: одним нравятся мелодрамы, другим по душе комедии, кого-то впечатляют турецкие драмы, а кто-то вообще предпочитает ужасы и смотрит их с приятным замиранием сердца.

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