Комедия, хоррор или мелодрама? Что ваш любимый жанр кино говорит о вас

У каждого из нас есть личные предпочтения в кино: одним нравятся мелодрамы, другим по душе комедии, кого-то впечатляют турецкие драмы, а кто-то вообще предпочитает ужасы и смотрит их с приятным замиранием сердца.
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