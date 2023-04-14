Военное обозрение

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Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки

Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки

Украинские военные подтверждают информацию о том, что отступая в западных кварталах Бахмута (Артёмовска) и теряя квартал за кварталом, они получили приказ на тотальное минирование застройки.

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