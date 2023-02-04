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Депутат Рады Железняк заявил, что военное положение и мобилизацию на Украине в ближайшее время продлят

Депутат Рады Железняк заявил, что военное положение и мобилизацию на Украине в ближайшее время продлят

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утром в субботу, 4 февраля, предоставил информацию о том, что срок военного положения и мобилизации на территории Украины в ближайшее время вновь будет продлен.

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