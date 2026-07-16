Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Президент Румынии призвал не раскрывать стоимость военной помощи Украине

Президент Румынии призвал не раскрывать стоимость военной помощи Украине

Мэр Бухареста Никушор Дан утверждает, что детали финансовой стороны военной поддержки Украины должны оставаться засекреченными, игнорируя судебное предписание, обязывающее правительство раскрыть эти сведения.

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