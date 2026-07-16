Президент Румынии призвал не раскрывать стоимость военной помощи Украине

Мэр Бухареста Никушор Дан утверждает, что детали финансовой стороны военной поддержки Украины должны оставаться засекреченными, игнорируя судебное предписание, обязывающее правительство раскрыть эти сведения.
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