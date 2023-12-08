Холодный ветер над Балтикой

Регион Балтийского моря отличался низким уровнем конфронтации в годы холодной войны, а после ее окончания в нем однозначно доминировали тенденции к развитию взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, причем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
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