Холодный ветер над Балтикой

Регион Балтийского моря отличался низким уровнем конфронтации в годы холодной войны, а после ее окончания в нем однозначно доминировали тенденции к развитию взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, причем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.