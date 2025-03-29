NBC: чиновница США добавила журналиста в переписку об операции правоохранителей

Сотрудница Министерства внутренней безопасности США (DHS) в конце января случайно добавила журналиста в переписку, где содержалась информация о предстоящей операции американской таможенной полиции, сотрудницу хотят лишить доступа к секретной информации.
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