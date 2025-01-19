NYT: в США готовы на сохранение за Россией освобожденных территорий

Россия при заключении сделки по перемирию на Украине, вероятно, сохранит за собой контроль над освобожденными территориями, считает большинство сотрудников администраций действующего президента США Джо Байдена и избранного нового главы государства Дональда Трампа, заявила 19 января газета The New York Times (NYT).