Лихославльские коллективы привезли коллекцию наград с карельского фестиваля

2 июня в городе Кондопога Республики Карелия прошёл Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», в котором приняли участие хореографические коллективы Центра культуры и досуга города Лихославля тверской области под руководством Ирины Серебряковой.
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