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Царьград

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Нобелевскую премию по химии-2026 получили Каган и Соаи

Нобелевскую премию по химии-2026 получили Каган и Соаи

Анри Б. Каган и Кенсо Соаи отмечены за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

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